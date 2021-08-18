18 серпня - яке сьогодні свято, прикмети й іменинники

18 серпня в православній церкві відзначається день святого Євстигнея, повідомляє РБК-Україна.

У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час в молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.

У народі ця дата вважається днем Євстигнея - житника. Селяни здійснювали спеціальний обряд, щоб посіви швидше дозрівали. За традицією, потрібно було з'їсти в цей день хліб з цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається в цей день знайти на полі стебло з 12-ма колоссям. Зерна з нього зберігають до наступної весни і першими засівають.

18 серпня була поширена традиція, згідно з якою заборонялося їсти хліб без солі або цибулі (також радив запивати хліб квасом). Наші предки вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.

Головні прикмети цього дня

Яка погода 18 серпня – таким і грудень буде.

Якщо цибуля визрівала 18 серпня – вважалося, що селянин урожай втратив.

Не можна в полі співати - тільки по дорозі.

П'явки на поверхню води спливають - дощ буде.

Земляні черв'яки виповзли 18 серпня з – під землі - чекайте дощу.

Увечері відлуння чується далеко - буде теплий день.

Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим.

Що не можна робити в цей день

У цей день не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.

Не варто брати гроші в борг.

Іменинники цього дня - Нонна. Привітайте її з днем ангела.