Показник туризму в Україні зріс на 9%

У січні-червні 2021 року Україну відвідали 1,42 мільйона іноземних туристів, що на 9% більше, ніж у другому півріччі 2020 го. Такі дані у вівторок, 17 серпня, оприлюднила пресслужба Державного агентства розвитку туризму в Facebook, повідомляє Кореспондент.

Разом з тим, відзначили в Агентстві, вказаний показник на 31% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (коли Україну відвідали два мільйони іноземців) і на 75% менше показника аналогічного періоду 2019 року (шість мільйонів туристів).

"70% іноземців, які відвідали Україну, - європейці (на 10% менше торішнього показника), 24% - представники країн Азіатського регіону (на 8% більше, ніж у 2020 році), 2,8% приїхали з Північної Америки і тільки 1, 7% - громадяни Африканського континенту" , - йдеться в повідомленні.

Також в держагентстві назвали найпопулярніші серед українців туристичні напрямки.

"У першому півріччі 2021 роки українці на 15% більше виїжджають за кордон, ніж в минулому році. Всього виїхало 5,7 мільйона громадян України. Традиційними туристичними напрямками залишаються такі країни, як Туреччина (774 тисячі) і Єгипет (кількість туристів збільшилася на 88 % і досягає 705 тисяч)" , - уточнила пресслужба.

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На таку статистику вплинули карантинні обмеження держав, правила в'їзду в ту чи іншу країну, а також ситуація з поширенням коронавірусу, резюмували в Агентстві.