Таліби привласнили озброєння США, надане Афганістану

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван визнав, що «значна частина» військової техніки, наданої США афганським силам безпеки, була захоплена талібами, повідомляє Укрінформ.

Про це Салліван сказав журналістам на пресконференції у Білому домі.

«У нас немає повної картини того, куди поділася кожна одиниця оборонної техніки, але, безумовно, значна частина потрапила в руки талібів. І, очевидно, у нас немає певності в тому, що вони з готовністю передадуть її нам», - зазначив Салліван.

Зокрема, як зазначається, таліби опублікували фотографії американських військових вертольотів Black Hawk («Чорний яструб»), які США надали афганській армії.

«Ці «Чорні яструби» не були передані талібам. Вони були передані афганським національним силам безпеки, аби ті могли захищатися» , - сказав Салліван.

Він нагадав, що президент Афганістану Ашраф Гані попросив Джо Байдена надати цю техніку під час візиту до Вашингтона.

«У президента США був вибір. Він міг не дати їм вертольоти з огляду на ризик потрапляння їх до рук талібів - або міг дати, сподіваючись, що військові зможуть використовувати їх для захисту своєї країни» , - пояснив радник.

Він зауважив, що обидва ці варіанти були пов'язані з ризиком.