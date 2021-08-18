Оплата комуналки в Україні і в Польщі: порівняння тарифів

Українці витрачають на "комуналку" близько 3 тис. грн на місяць, що становить 21% від середньої заробітної плати в країні (14,3 тис. грн в червні 2021 року за даними Держстату), повідомляє UBR.

У той же час в Польщі, де середня зарплата становить 41 758 грн ($1478), усереднена платіжка становить 6480 грн (967 злотих). Це 15,571% від середньої заробітної плати.

Такі підрахунки опублікував глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

Він вказує, що витрати в Польщі на обслуговування багатоквартирного будинку (опалення, вивезення твердих побутових відходів, капремонт і податок на землю) доходять до 600 злотих (4 тис. грн) на місяць.

У той же час витрати на газопостачання становлять близько 100 грн на місяць (при тарифі на газ 1,6 злотих (10,72 грн) і споживанні 3 куб. м (32 грн), а також включаючи абонплату в 9 злотих, що дорівнює 60 грн).

Вартість електроенергії у західного сусіда України, з урахуванням користування нічним тарифом, в середньому становить 0,55 злотих/1 кВт-год (3,7 грн). При споживанні 220 кВт-год на місяць польське домогосподарство має заплатити 814 грн, а з урахуванням абонплати (13,4 злотих - 90 грн), загальні витрати досягнуть 904 грн.

"Разом з іншими платежами (гаряча вода та ін.) середня платіжка в Польщі за комунальні послуги дорівнює 967 злотих, або 6480 грн. Співвідношення витрат на комуналку до середньомісячної зарплати (41 758 грн - дані грудня 2020 року) дорівнює 15,571%", - пояснює Попенко.

У той же час співвідношення комунальних витрат і зарплати в Україні становить 21%, розрахував експерт. Він вказує, що в середньому такі середньомісячні витрати складають від 1840 грн до 3466 грн.