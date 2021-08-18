Оплата комунальних послуг в Приват24: покрокова інструкція

Клієнти ПриватБанку можуть оплатити комунальні платежі з мінімальною комісією і економією часу за рахунок проведення операцій за кілька кліків, повідомляє Сегодня.

Для цього потрібно відкрити сайт "Приват24" і авторизуватися як клієнт. Будь-які банківські операції в "Приват24" доступні цілодобово.

Покрокова інструкція оплата комунальних послуг в "Приват24"

Відкрити "Приват24" в браузері на комп'ютері і авторизуватися в особистому кабінеті:

Після авторизації вибрати вкладку "Мої платежі / Комунальні платежі":

Тут буде відображатися список комунальних послуг та заборгованості по їх оплаті:

Якщо ж потрібний вам рахунок не знайдений, ви можете створити платіж за реквізитами, вказаними на платіжці. Введіть назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ:

Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку.

Введіть номер особового рахунку:

Введіть суму платежу і показання лічильників:

Натисніть "Далі". Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися.

Виберіть з якою карти або рахунку здійснити платіж, і натисніть "Далі":

Надалі ви зможете зробити платіж автоматичним, вказавши дату та суму оплати в потрібному вікні. Перевагою оплати за допомогою онлайн-банкінгу є те, що вам не потрібно вводити дані своєї карти. А крім цього, при оплаті онлайн, чек про оплату прийде до вас на електронну пошту. Його можна роздрукувати або зберегти на комп'ютері. Електронні чеки мають таку ж юридичну силу, як і квитанції, які видаються після оплати у відділенні банку або пошти.

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