Оплата комунальних послуг в Приват24: покрокова інструкція

Оплата комунальних послуг в Приват24: покрокова інструкція

Клієнти ПриватБанку можуть оплатити комунальні платежі з мінімальною комісією і економією часу за рахунок проведення операцій за кілька кліків, повідомляє Сегодня.

Для цього потрібно відкрити сайт "Приват24" і авторизуватися як клієнт. Будь-які банківські операції в "Приват24" доступні цілодобово.

Покрокова інструкція оплата комунальних послуг в "Приват24"

  • Відкрити "Приват24" в браузері на комп'ютері і авторизуватися в особистому кабінеті:
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  • Після авторизації вибрати вкладку "Мої платежі / Комунальні платежі":
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  • Тут буде відображатися список комунальних послуг та заборгованості по їх оплаті:
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  • Якщо ж потрібний вам рахунок не знайдений, ви можете створити платіж за реквізитами, вказаними на платіжці. Введіть назву організації-постачальника послуг або її ЄДРПОУ:
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  • Виберіть потрібну організацію із запропонованого списку.
  • Введіть номер особового рахунку:
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  • Введіть суму платежу і показання лічильників:
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  • Натисніть "Далі". Якщо є комісія, інформація про неї відобразитися.
  • Виберіть з якою карти або рахунку здійснити платіж, і натисніть "Далі":
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Надалі ви зможете зробити платіж автоматичним, вказавши дату та суму оплати в потрібному вікні. Перевагою оплати за допомогою онлайн-банкінгу є те, що вам не потрібно вводити дані своєї карти. А крім цього, при оплаті онлайн, чек про оплату прийде до вас на електронну пошту. Його можна роздрукувати або зберегти на комп'ютері. Електронні чеки мають таку ж юридичну силу, як і квитанції, які видаються після оплати у відділенні банку або пошти.

Як збільшилися тарифи ЖКГ за рік в Україні

Середні тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива за рік в Україні піднялися на 35,5%. Найсильніше подорожчав природний газ. Про це свідчать дані Держстату.

Як змінилися різні тарифи:

  • утримання та ремонт житла – плюс 6,7% за рік;
  • водопостачання – плюс 11% за рік;
  • водовідведення – плюс 17,5% за рік;
  • утримання прибудинкових територій – плюс 3% за рік;
  • газ – плюс 164,5% за рік;
  • опалення і гаряча вода – плюс 13,9% за рік.
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