Євродепутати побоюються, що Китай і РФ заповнять "вакуум влади" в Афганістані

Глави декількох комітетів Європарламенту закликали Євросоюз розробити нову стратегію щодо Афганістану через зміну влади в країні. Про це сказано в заяві євродепутатів, повідомляє Кореспондент.

Спільну заява зробили голова комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макаллістер, голова комітету з розвитку Томас Тобе і глава делегації по зв'язках з Афганістаном Пятрас Ауштрявічюс. Вони стурбовані останніми подіями в Афганістані, де владу захопив "Талібан".

"ЄС необхідно розробити нову стратегію щодо Афганістану і регіону з урахуванням нових обставин, враховуючи те, що Росія і Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум. Зокрема, слід закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль в Афганістані", - сказано в заяві.

Також необхідно терміново сприяти безпечному виїзду з Афганістану іноземців і громадян, які бажають залишити країну, підкреслили євродепутати.

"Виліт через аеропорт Кабула повинен бути гарантований всіма засобами. Ми несемо моральну відповідальність за тих, хто працював в структурах ЄС, партнерах НАТО та інших міжнародних установах та організаціях громадянського суспільства.