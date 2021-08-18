Що очікується на валютному ринку в середу

Проведений у вівторок Міністерством фінансів аукціон з розміщення ОВДП показав падіння інтересу інвесторів до українських цінних паперів.

Три випуски терміном обігу 1 рік, 1,5 року і 3 роки продали всього лише на 788,5 млн гривень. Це означає, що сьогодні серйозних продажів валюти для оплати покупок цих паперів не буде. У той же час продажі валюти експортерами продовжують залишатися на досить високому рівні. Тому зберігається ймовірність, що пропозиція продовжить перевищувати попит, і сьогодні безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку може в черговий раз оновити річний мінімум. Все буде залежати від того, на якому рівні Національний банк вийде з інтервенціями сьогодні; чи продовжить він купувати по 5 млн доларів або придбає більшу суму.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,60/26,68 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в столиці у вівторок вранці продавали по 26,82-26,83 гривень; до вечора, відреагувавши на зниження на міжбанку, цінник опустили до 26,78-26,79 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,78 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи з деякою часткою інертності. У разі продовження зниження котирувань безготівкового долара готівковий також продовжить дешевшати.

Євро на ринку FOREX у вівторок опустився до відмітки 1,1706 долара, відреагувавши таким чином на падіння на фондових ринках. Вранці середи євро опустився ще на 5 пунктів, до 1,1701 долара, після чого відскочив до 1,1723. Готівковий євро у вівторок вранці продавали по 31,45 гривень, до вечора він подешевшав на 10 копійок, до 31,35 гривень. За 31,32-31,35 гривень його продаватимуть сьогодні вранці. Далі все буде залежати від поведінки євро на FOREX і ситуації на українському валютному ринку.

Російський рубль у вівторок опустився з 73,20 до 73,80 рублів за долар. Вранці середи він намагається скорегувати своє падіння і вже виріс до 73,45 рублів. Готівковий рубль у вівторок продавали по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів. Сьогодні його почнуть продавати за тією ж ціною; протягом дня можливі коливання ціни на 1-2 копійки за 10 рублів.