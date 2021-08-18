Херсонський аеропорт закриють

Аеропорт Херсон повністю припинить свою роботу з 20 вересня до кінця 2021 року, повідомили на підприємстві. Це пов'язано зі стартом робіт по реконструкції злітно-посадкової смуги, яку хочуть підготувати до прийому важких Боїнгів, повідомляє Avianews.

В рамках підготовчого етапу, з 1 до 19 вересня, доступна для зльотів і посадок довжина смуги зменшиться на 300 метрів - з 2500 метрів до 2200 метрів.

Зараз Херсон обслуговує чартерні рейси на курорти і регулярні маршрути авіакомпаній МАУ до Києва, Turkish Airlines і Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбілісі.

В аеропорту Миколаїв, який розташований в 80 км від Херсона, заявили, що готові обслужити додаткові рейси, якщо авіакомпанії ухвалять рішення летіти до Миколаєва.

«15 липня одеський аеропорт був закритий, ми з легкістю прийняли за добу 19 рейсів від них», - прокоментував ситуацію директор аеропорту Миколаїв Федір Барна.

Що будуть робити в аеропорту Херсон?

Департамент інфраструктури Херсонської облдержадміністрації цього літа провів тендер на реконструкцію злітно-посадкової смуги в аеропорті Херсон.

Його переможцем оголосили компанію «Автомагістраль-Південь». Вона виконає роботи за 440 млн грн, говориться в системі Prozorro. На даний момент опубліковано тільки повідомлення про намір укласти договір, текст самої угоди не оприлюднений.

З тендерної документації випливає, що підрядник повинен виконати реконструкцію смуги в дві черги для того, щоб вона змогла приймати важкі далекомагістральні літаки Boeing 767-300 не менше двох разів на день.

Перша черга передбачає вирівнювання існуючого асфальтного покриття довжиною 2000 метрів і шириною 42 метри. Для цього підрядник повинен зробити фрезерування ділянок з найбільшим числом дефектів і укласти на них новий асфальт товщиною 7 см.

Друга черга ділиться на два пускові комплекси. Під час першого будівельники повинні посилити асфальтну частину смуги і розширити її з 42 до 45 метрів.

На ділянці смуги довжиною 500 метрів і шириною 45 метрів з бетонних плит необхідно демонтувати плити і замінити їх на два шари асфальтобетону загальною товщиною 18 см.

Для проведення описаних вище робіт підряднику дається 3 місяці з моменту укладення договору. Після завершення цих робіт аеродром знову зможе приймати літаки.

Другий пусковий комплекс другої черги передбачає подовження смуги на 100 метрів до 2600 метрів, розширення бічних смуг безпеки на смузі, що має збільшити її ширину до 60 метрів. На ці роботи відводиться термін до кінця 2022 року.