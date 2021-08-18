Вигнаний 20 років тому лідер талібів повернувся в Афганістан

Лідер терористичного руху "Талібан" Абдель Гані Барадар, який був у вигнанні 20 років, у вівторок, 17 серпня, прибув з Катару і попрямував в південну афганську провінцію Кандагар, повідомляє Лента.Ру.

Про мету поїздки не повідомляється. Раніше ЗМІ писали, що Барадар може повернутися в Афганістан для переговорів з представниками різних політичних течій країни.

З відкритих джерел відомо, що Барадар є лідером і польовим командиром талібів. Він був заступником мулли Мухаммеда Омара і керівника ради Кветта Шура. Барадар був захоплений в полон пакистанською розвідкою майже 11 років тому, 8 лютого 2010 року.

Таліби захопили владу в Кабулі в неділю, 15 серпня. Вони взяли в облогу президентський палац і заявили, що контролюють весь Афганістан. Багато жителів Кабула намагалися втекти з країни. 17 серпня таліби призупинили всі вильоти з аеропорту Кабула.