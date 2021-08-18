Штормове попередження: де чекати погіршення погоди
У більшості областей України оголошено штормове попередження у зв'язку з погіршенням погодних умов.
Про це попереджає Укргідрометцентр.
Сьогодні, 18 серпня, негода накриє північні, центральні, а також Одеську і Миколаївську області. У цих регіонах очікуються грози, сильні дощі, подекуди град та пориви вітру до 15-20 м/с.
Водночас інші регіони попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. У Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській Луганській і Харківській областях температура повітря підніметься до +34 градусів.