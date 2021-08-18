Штормове попередження: де чекати погіршення погоди

У більшості областей України оголошено штормове попередження у зв'язку з погіршенням погодних умов.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

Київ Харків Дніпро Одеса Дізнайтеся погоду в вашому місті:

Сьогодні, 18 серпня, негода накриє північні, центральні, а також Одеську і Миколаївську області. У цих регіонах очікуються грози, сильні дощі, подекуди град та пориви вітру до 15-20 м/с.

Водночас інші регіони попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку. У Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській Луганській і Харківській областях температура повітря підніметься до +34 градусів.