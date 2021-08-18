Побитий танцюрист Дорофєєвої вперше вийшов на зв'язок

Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко – вперше самостійно вийшов на зв'язок зі своїми підписниками в мережі. Він подякував усім за слова підтримки, повідомляє Обозреватель.

Також 22-річний хлопець написав, що поступово триматиме всіх у курсі подій. Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці в Instagram-stories.

"Дякую усім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації. Така величезна кількість людей мені написала, я повільно, але впевнено відповім кожному! І буду поступово всіх тримати в курсі" , – написав Женя.

Женя вперше вийшов на зв'язок. Джерело: Скриншот

Танцюрист подякував усім за слова підтримки. Джерело: Скриншот

До речі, до цього стало відомо, що стан 22-річного Жені набагато покращився, і хлопця вже перевели у звичайну палату. Зараз до нього пускають тільки близьких родичів. Але водночас він ледве розмовляє і дуже слабкий.

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