Побитий танцюрист Дорофєєвої вперше вийшов на зв'язок
Побитий танцюрист Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко – вперше самостійно вийшов на зв'язок зі своїми підписниками в мережі. Він подякував усім за слова підтримки, повідомляє Обозреватель.
Також 22-річний хлопець написав, що поступово триматиме всіх у курсі подій. Про це потерпілий повідомив на своїй сторінці в Instagram-stories.
"Дякую усім за ваші слова підтримки. Попереду шлях реабілітації. Така величезна кількість людей мені написала, я повільно, але впевнено відповім кожному! І буду поступово всіх тримати в курсі", – написав Женя.
До речі, до цього стало відомо, що стан 22-річного Жені набагато покращився, і хлопця вже перевели у звичайну палату. Зараз до нього пускають тільки близьких родичів. Але водночас він ледве розмовляє і дуже слабкий.
Нагадаємо:
- раніше популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що її танцюриста Женю невідомий чоловік жорстоко побив. Подія трапилася в ніч на неділю, 1 серпня. У танцюриста був крововилив у мозок. У результаті йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
- Пізніше особу нападника було встановлено – це Євген Безпалий, співробітник Управління державної охорони України.