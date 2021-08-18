Стабільний подразник: чи варто діючій владі побоюватися "ЄС"

"Європейська солідарність" - стабільний подразник для нинішньої влади. Цей статус вона збереже і протягом майбутнього політичного сезону. Розуміючи це, в "ЄС", схоже, не особливо до нього готуються, повідомляє Depo.ua.

Партійний сайт "ЄС" реагує на головні політичні події в країні, як і належить інформаційному рупора партії, яка позиціонує себе як права і патріотична. Правда, головні новини трохи застарілі: у них п'ятий президент ще відвідує передову на Донбасі, куди він привіз потрібне воїнам обладнання.

Це було на початку липня, а через кілька тижнів після того, 3 серпня, головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний тимчасово заборонив відвідування району проведення операції Об'єднаних сил посадовими особами та парламентаріями в зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операції Об'єднаних сил.

Тому з тих пір Порошенко не їздить в гості до військовослужбовців на Донбас. А новини про ту поїздку до сих пір прикрашають головну сторінку партійного сайту "ЄС". Можливо, щоб подражнити читачів цього ресурсу з Банкової.

Чим ще живе партія Порошенко напередодні політичної осені? Як і інші інформаційні ресурси більшості партійних структур, в розпал літнього відпускного сезону в "ЄС" воліють поширення новин та заяв своїх спікерів, які спочатку публікуються в соціальних мережах.

А як показує Фейсбук-сторінка Порошенко, лідер партії відвідав табір скаутів в Закарпатті, де зазначив, що скаутський рух має стати символом майбутнього країни і рушійною силою в ЄС і НАТО. Передав пластунам генератор і зробив фото з дітьми.

Крім того, Порошенко привітав Вселенського Патріарха Варфоломія з шестидесятою річницею свячень на диякона. І закликав патріотів приєднатися до флешмобу з нагоди 30-річчя Незалежності - #здатніперемагаті.

Не залишилася без уваги партії і економіка. Сайт "ЄС" цитує заяву свого лідера про те, що зростання інфляції, яка вже сягає двозначного показника, потрібно компенсувати людям у вигляді індексації заробітних плат і пенсій. Петро Порошенко нагадав, що за його каденції НБУ ввів таргетування інфляції як інструмент боротьби з ростом цін.

Сайт цитує заяву з Фейсбуку депутата з фракції "ЄС" Ніни Южаніної, яка підкреслює наміри уряду встановити податок на витрати українців а також підвищити і розширити базу вже існуючих податків. Южаніна викриває "грабіжницьку сутність" скандального законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо збалансованості бюджетних надходжень (№5600), схваленого Радою в першому читанні. "Європейська солідарність" обіцяє "не дозволити протягнути ці норми в українське законодавство".

Інша депутат з цієї фракції, Ірина Геращенко, закликає українців зробити щеплення від коронавірусу. Її колега Ірина Фриз представляє фільм про діяльність російських спецслужб на Балканах. Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз висловлюється про ключові завдання "Кримської платформи".

Не оминули увагою в "ЄС" і події поточні: розкритикували появу на Майдані Незалежності радянських декорацій, які закрили портрети Героїв Небесної Сотні. Депутат Київради, ветеран російсько-української війни Олександр Погребіський назвав цей факт ганьбою і неповагою до пам'яті загиблих героїв.

А ось тема зриву спецоперації із затримання вагнерівців з порядку денного "ЄС" якось непомітно зникла. Можливо, це пов'язано з затримкою виходу обіцяного фільму розслідувачів з Bellingcat. Нагадаємо, Порошенко давав інтерв'ю журналісту Христо Грозєва про цю спецоперацію ще навесні, а партія постійно педалювала тему вагнерівців, закликаючи провести розслідування. Правда, після створення так званої ТСК все і заглохло.

Втім можна не сумніватися, що восени ця тема знову вирине, адже крім британських журналістів її розслідуванням, точніше, гальмуванням встановлення справжнього перебігу подій, займається вищеназвана ТСК Верховної Ради. З якої у Порошенка і "ЄС" - конфлікт.

Немає заяв партійних спікерів і про ситуацію, що склалася навколо столичної влади. Навряд чи вона обходить "ЄС", яка має найчисленнішу фракцію в Київраді, і, не дивлячись на певні тертя, непогані політичні відносини з Віталієм Кличком. Той мало не щодня змушений заявляти про тиск на столичну владу через обшуки в комунальних підприємствах.

Але прямої підтримки від спікерів "ЄС" на центральному рівні поки не бачимо. Не виключено, що вони солідаризуються з Кличком в разі спроб ОП забрати у того крісло глави КМДА і посадити туди "зелений" клон - "регіонала" Попова. Ця тема взагалі обіцяє стати однією з топових на початку осіннього політичного сезону.

А ось поворот "ЄС" наліво не дивує. Однак лівий популізм - не найсильніша сторона "Євросолідарності".

Чи з'явиться щось вартісне в традиційній для цієї партії національно-патріотичної ніші, що виправдає нічні страхи окремих "слуг" про "путч" попередника? Пам'ятайте нардепа Лізу Богуцьку з її "пророцтвом" про грудневий "заколот" 2019-го? Схоже, у Порошенка вирішили не підганяти події, вибравши ключовою тактику збереження свого електорату. І це поки вдається, про що свідчать останні соцопитування. Ну, а далі все залежить від того, скільки зручних можливостей для зростання популярності опозиції створить сама влада. І як швидко це станеться.

Ігор Петренко