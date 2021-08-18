У Дніпрі зіткнулися чотири вантажівки, є загиблі
В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра сталася ДТП за участі чотирьох вантажних автомобілів, повідомляє Деловая столица.
Аварія сталася близько 23:00 17 серпня на вулиці Полтавське шосе. Зіштовхнулися чотири вантажівки: Scania, що перевозила нафтопродукти; DAF, призначений для перевезення зерна; малотонажний Mercedes і ще один DAF.
"На момент прибуття рятувальників кабіна DAF була охоплена вогнем, на щастя водій вчасно покинув палаюче авто", — розповіли у Службі порятунку.
Внаслідок ДТП зазнали травм четверо людей, їх шпиталізували у стані різної тяжкості.
З понівеченої вантажівки Mercedes довелося діставати заблоковане тіло 29-річного водія.
Деталі автопригоди встановлюють правоохоронці.