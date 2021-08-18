Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив чутки про вагітність
Чоловік американської актриси Скарлетт Йоханссон, комік Колін Джост підтвердив, що вона вагітна, повідомляє УНІАН.
"У нас буде дитина, це здорово", – зазначив Джост під час виступу в Ridgefield Playhouse у Коннектикуті.
Як відомо, у Скарлетт уже є 6-річна дочка Роуз від попереднього шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.
У 2010 році пара розлучилася. Через 10 років Скарлетт знову вийшла заміж.
Чутки про те, що актриса вагітна вдруге, з'явилися в липні 2021 року
"Скарлетт дійсно скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін дуже цього чекають", – повідомляло джерело з близького оточення зіркової пари.