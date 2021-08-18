Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив чутки про її вагітність

Чоловік американської актриси Скарлетт Йоханссон, комік Колін Джост підтвердив, що вона вагітна, повідомляє УНІАН.

"У нас буде дитина, це здорово" , – зазначив Джост під час виступу в Ridgefield Playhouse у Коннектикуті.

Як відомо, у Скарлетт уже є 6-річна дочка Роуз від попереднього шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

У 2010 році пара розлучилася. Через 10 років Скарлетт знову вийшла заміж.

Чутки про те, що актриса вагітна вдруге, з'явилися в липні 2021 року.