Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив чутки про її вагітність

Чоловік Скарлетт Йоханссон підтвердив чутки про її вагітність

Чоловік американської актриси Скарлетт Йоханссон, комік Колін Джост підтвердив, що вона вагітна, повідомляє УНІАН.

"У нас буде дитина, це здорово", – зазначив Джост під час виступу в Ridgefield Playhouse у Коннектикуті.

Як відомо, у Скарлетт уже є 6-річна дочка Роуз від попереднього шлюбу з французьким журналістом Роменом Доріаком.

У 2010 році пара розлучилася. Через 10 років Скарлетт знову вийшла заміж.

Чутки про те, що актриса вагітна вдруге, з'явилися в липні 2021 року.

"Скарлетт дійсно скоро повинна народити, я знаю, що вона і Колін дуже цього чекають", – повідомляло джерело з близького оточення зіркової пари.

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