Лікар розповіла, які дієти можуть нашкодити здоров'ю

Зізнайтеся, ви - з тих людей, які, у вічній гонитві за досконалістю, нескінченно змінюють дієти і кожен раз кидаються у вир з головою, виконуючи рекомендації нових фахівців?﻿ Нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва розповіла про можливу небезпеку такого підходу до харчування, повідомляє РБК-Україна.

Вона назвала дієти, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, якщо не враховувати особливості стану власного організму.

Три дієти, які можуть нашкодити здоров'ю

Голод / інтервальне голодування, якщо у вас є проблеми з жовчним міхуром: різні перегини, загини, камені або передумови до їх утворення. Білкові дієти (наприклад, дієта Дюка), якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і нирками. Дієти з високим вмістом жирів (кето, LCHF), якщо є дискінезія жовчовивідних шляхів, ферментопатія, захворювання печінки.⠀

Чому ці дієти можуть тільки нашкодити, а не принести користь

Голод протипоказаний, так як під час нього відбувається застій жовчі. Це призводить до утворення каменів, якщо їх ще немає або до збільшення їх кількості і розмірів, якщо вони є. Якщо є проблеми із засвоєнням білка (а вони є у 90% моїх клієнтів), є також ризик навантажити токсинами печінку і нирки, заробити подагру і масу інших неприємних захворювань. Те ж саме - з жирами. Якщо є дефіцит ферментів, порушення жовчовиділення, роботи печінки, шкоди від подібних дієт буде більше, ніж користі.⠀

Автор: Тетяна Турчанікова