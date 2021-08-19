Лікар розповіла, які дієти можуть нашкодити здоров'ю
Зізнайтеся, ви - з тих людей, які, у вічній гонитві за досконалістю, нескінченно змінюють дієти і кожен раз кидаються у вир з головою, виконуючи рекомендації нових фахівців? Нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва розповіла про можливу небезпеку такого підходу до харчування, повідомляє РБК-Україна.
Вона назвала дієти, які можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю, якщо не враховувати особливості стану власного організму.
Три дієти, які можуть нашкодити здоров'ю
- Голод / інтервальне голодування, якщо у вас є проблеми з жовчним міхуром: різні перегини, загини, камені або передумови до їх утворення.
- Білкові дієти (наприклад, дієта Дюка), якщо у вас є проблеми зі шлунково-кишковим трактом і нирками.
- Дієти з високим вмістом жирів (кето, LCHF), якщо є дискінезія жовчовивідних шляхів, ферментопатія, захворювання печінки.⠀
Чому ці дієти можуть тільки нашкодити, а не принести користь
- Голод протипоказаний, так як під час нього відбувається застій жовчі. Це призводить до утворення каменів, якщо їх ще немає або до збільшення їх кількості і розмірів, якщо вони є.
- Якщо є проблеми із засвоєнням білка (а вони є у 90% моїх клієнтів), є також ризик навантажити токсинами печінку і нирки, заробити подагру і масу інших неприємних захворювань.
- Те ж саме - з жирами. Якщо є дефіцит ферментів, порушення жовчовиділення, роботи печінки, шкоди від подібних дієт буде більше, ніж користі.⠀
Автор: Тетяна Турчанікова