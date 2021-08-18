У США вважають передчасним питання про визнання талібів законною владою

Питання про визнання лідерів руху "Талібан" законними керівниками Афганістану поки є передчасним, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"В даний час в Кабулі панує хаос. Немає схваленого уряду або влади, тому передчасно відповідати на це питання", - сказав Салліван, відповідаючи на питання про можливість визнання талібів законними представниками влади в Афганістані.