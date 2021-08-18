У США вважають передчасним питання про визнання талібів законною владою
Питання про визнання лідерів руху "Талібан" законними керівниками Афганістану поки є передчасним, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"В даний час в Кабулі панує хаос. Немає схваленого уряду або влади, тому передчасно відповідати на це питання", - сказав Салліван, відповідаючи на питання про можливість визнання талібів законними представниками влади в Афганістані.
"У кінцевому рахунку, це буде залежати від "Талібану" - від того, як вони покажуть решті світу, ким вони є і як вони мають намір діяти", - додав радник президента США.