Захоплення влади талібами в Афганістані: тривожні наслідки для України

Події в Афганістані і падіння прозахідного уряду матимуть деякі тривожні наслідки для України. Про це розповідає глава Центру нових рішень, надзвичайний і повноважний посол Костянтин Єлісєєв, повідомляє Новое время.

За його словами, існує високий ризик відходу на другий план і зниження міжнародної уваги до України.

"Першою "жертвою" стане київський саміт Кримської платформи 23 серпня. Логічно, що в головах лідерів і в кулуарних розмовах на полях саміту йтиметься радше не про шляхи деокупації Криму від російського агресора, а про жахи нового афганського режиму і роздумах, що робити з Афганістаном далі. І, на жаль, очевидно знову будемо чути тези про необхідність посилення діалогу та взаємодії Заходу з Москвою у врегулюванні гострої безпеки кризи в Середній Азії", - пише дипломат.

Також події в Афганістані можуть кинути тінь на результати візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім, зазначає Єлисєєв. Так, події в Афганістані практично нівелюють символізм і значення для України домовленості по лінії Байден-Зеленський.

Крім того, Москва може скористатися "вікном можливостей" і запропонувати Вашингтону і ЄС спільну взаємодію у вирішенні проблеми Афганістану в обмін на поступки щодо "українського досьє", пише дипломат.