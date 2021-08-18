Україною пронісся ураган: повалені дерева, знеструмлені міста

В Україні 17 серпня пронісся потужний ураган. Він торкнувся Львівської області, Хмельницької та частини Чернівецької, повідомляє РБК-Украина.

Відзначається, що стихія повалила десятки дерев і знеструмила деякі населені пункти.

Місцеві жителі повідомили, що спочатку пройшла злива з грозою і шквалами, після яких автомобільні траси вкрилися листям і поваленими частинами дерев.

За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги "Чернівці - Берегомет".

Буревій торкнувся також частини колишнього Новоселицького району. Як повідомляє видання, в результаті негоди постраждали дерева на автодорозі в села Брест і Малинівка.

Постраждали Дерева на автодорозі Брест - Малинівка (facebook.com/rayoninfo)

Дощі затопили Хмельницький

У Хмельницькому пройшов дощ, який затопив вулиці міста. Негода валила дерева і знеструмила частину міста. Стихія почалася о 5 вечора і за короткий час перетворила місто на Венецію.

Відзначається, що місцями злива супроводжувалася градом і шквальним вітром. Зокрема, сильно затопило частину вулиці Панаса Мирного на Озерній. На відрізку вулиці поруч з озером вода повністю заповнила дорогу і потоком стікала прямо у водойму.

Також місцеві жителі повідомляють, що місцями випав великий град.

Людмила Жукова