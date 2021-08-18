Укрзалізниця продовжила "Прикарпатський експрес"
Українська компанія "Укрзалізниця"оголосила про продовження рейсу №807/808, який курсує між Ківерцями та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию, повідомляє Сегодня.
Як курсуватиме рейс №807/808:
- зі станції Ківерців поїзд відправлятиметься о 05:14, а о 13:52 – прибуватиме до Коломиї;
- в зворотному напрямку, зі станції Коломиї, рушатиме о 14:58, а о 23:45 – прибуватиме в Ківерці.
Рейс курсуватиме в ті ж дні, що і до цього. Так, з Коломиї він відправлятиметься щодня, окрім середи. З Кiверцiв також кожен день за винятком середи і четверга.
Зупинки між Ківерцями та Коломиєю:
- Луцьк (13 км);
- Горохів (79 км);
- Стоянов (95 км);
- Радехів (110 км);
- Кам'янка-Бузька (139 км);
- Підзамче (182 км);
- Львів (189 км);
- Стрий (222 км);
- Моршин (236 км);
- Болехів (246 км);
- Долина (259 км);
- Моршин (273 км);
- Калуш (282 км);
- Івано-Франківськ (330 км).
За подовженим маршрутом поїзд "Ківерці – Івано-Франківськ" курсуватиме з 18 серпня.