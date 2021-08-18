Укрзалізниця продовжила "Прикарпатський експрес"

Укрзалізниця продовжила "Прикарпатський експрес"

Українська компанія "Укрзалізниця"оголосила про продовження рейсу №807/808, який курсує між Ківерцями та Івано-Франківськом. "Прикарпатський експрес" тепер буде їздити через Коломию, повідомляє Сегодня.

Як курсуватиме рейс №807/808:

  • зі станції Ківерців поїзд відправлятиметься о 05:14, а о 13:52 – прибуватиме до Коломиї;
  • в зворотному напрямку, зі станції Коломиї, рушатиме о 14:58, а о 23:45 – прибуватиме в Ківерці.

Рейс курсуватиме в ті ж дні, що і до цього. Так, з Коломиї він відправлятиметься щодня, окрім середи. З Кiверцiв також кожен день за винятком середи і четверга.

Зупинки між Ківерцями та Коломиєю:

  • Луцьк (13 км);
  • Горохів (79 км);
  • Стоянов (95 км);
  • Радехів (110 км);
  • Кам'янка-Бузька (139 км);
  • Підзамче (182 км);
  • Львів (189 км);
  • Стрий (222 км);
  • Моршин (236 км);
  • Болехів (246 км);
  • Долина (259 км);
  • Моршин (273 км);
  • Калуш (282 км);
  • Івано-Франківськ (330 км).

За подовженим маршрутом поїзд "Ківерці – Івано-Франківськ" курсуватиме з 18 серпня.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics