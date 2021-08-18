Папа Франциск закликав мільярди людей вакцинуватися

Вакцинований від коронавірусу ще в березні і який заявив, що "це було також етичне зобов'язання", папа Римський Франциск закликав людей взяти з нього приклад, повідомляє Ліга.net.

Станом на кінець літа 2021 року вакцини широко доступні в основному в багатших країнах, проте недовіра і нерішучість людей через відносно недавно розроблені препарати привели до того, що багато хто відмовляється робити цю процедуру. Це робить їх особливо вразливими, а при поширенні дельта-штаму, інших більш заразних і, можливо, вірулентних варіантів, - і поготів.

"Завдяки Божій благодаті та праці багатьох у нас тепер є вакцини, які захищають від COVID-19. Вони дають нам надію на припинення пандемії, але тільки в тому випадку, якщо вони будуть доступні для всіх, і якщо ми будемо працювати спільно", - підкреслив Франциск.

За словами папи, вакцинація - це "простий, але ґрунтовний спосіб просування загального блага і турботи один про одного, особливо про найбільш вразливих".