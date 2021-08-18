Ціни зростуть на все через газ, що рекордно дорожчає

Хоча побутові споживачі природного газу захищені від подорожчання ресурсу адміністративною ціною, вони все одно заплатять більше — за товари та послуги, повідомляє Деловая столица.

І немає у ціни на газ межі

Котирування природного газу в Європі продовжують бити рекорди. Зокрема, на голландському хабі TTF ціна на спотовому ринку з постачанням ресурсу в понеділок, 16 серпня, становила $539 за 1 тис. кубометрів, а ціна за контрактами з постачанням газу у вівторок, 17 серпня, — вже $581 за 1 тис. кубометрів. Всього за день ціни на цьому ринку зросли на 8%.

Причина такого зростання — в діях "Газпрому", який забронював на вересень тільки 4% від запропонованого обсягу потужностей української газотранспортної системи для поставок газу на європейський ринок. Трейдери злякалися, що пропозиція газу в вересні буде нижчою за попит і розцінки зростуть.

Тому злетіли котирування і на форвардному ринку: вересневий фʼючерс за індексом TTF після оголошення результатів торгів з бронювання потужностей української ГТС поставив черговий рекорд — ціна газу з поставкою у вересні перевищила $585 за 1 тис. кубометрів.

Підвищення цін на газ у Європі спостерігається все літо, і це відбивається на вартості газу всередині України. Побутові споживачі цього поки що не помічають, оскільки отримують газ за фіксованою, встановленою урядом ціною. Однак промисловість уже відчула на своїй шкурі зростання тарифів сповна.

Зокрема, за даними консалтингової компанії EXPRO, на Українській енергетичній біржі газ минулого тижня рекордно подорожчав: уперше він торгувався по 18 тис. грн за 1 тис. кубометрів. Якщо блакитне паливо з постачанням у серпні ще на початку минулого тижня продавалося по 16,2–16,4 тис. грн за 1 тис. кубометрів, то наприкінці ціни зросли майже на 10% — до 17,7–18 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Подорожчав і газ, який поставлятиметься покупцям у вересні, — з 16,8–17,2 тис. грн у понеділок минулого тижня до 17,9–18,3 тис. грн до кінця минулого тижня.

А ще рік тому картина з цінами була зовсім іншою — торги 15 серпня 2020 р. показали ціну ресурсу на серпень на рівні 4,2 тис. грн за 1 тис. кубометрів, на вересень — 4,6 тис. грн за 1 тис. кубометрів. У підсумку всього за рік котирування виросли в середньому вчетверо. І це ще не межа. Трейдери вважають, що в поточному році ціни на газ для промисловості можуть зрости і до 20 тис. грн за 1 тис. кубометрів.

Спокушатися не варто

Хоча побутові споживачі захищені від цього галопуючого подорожчання газу, все ж таки воно позначиться і на них, змусивши розщедритися, оскільки підвищення прайса на блакитне паливо для промисловості означає і зростання цін на товари і послуги. Як тільки виробник починає використовувати більш дорогий газ, він одразу ж закладає це у собівартість товару.

Як газові котирування відображаються на індексі споживчих цін, видно на простому прикладі. За даними Української енергетичної біржі, в березні минулого року ціна на газ становила 5,3 тис. грн за 1 тис. кубометрів, а вже в березні цього року — 7,5 тис. Інфляція за підсумками березня цього року в порівнянні з березнем минулого — 8,5%. Звичайно, ціна енергоресурсу — це всього лише одна зі складових інфляції пропозиції, проте зіставити ці дані можна.

Якщо порівняти ціни на газ у червні минулого року (3,7 тис. грн) і в червні поточного (10,8 тис. грн), то розрив набагато істотніший. Тому і рівень інфляції в червні становив уже 9,5% (рік до року). "Прискорення інфляції значною мірою повʼязане з подорожчанням природного газу та соняшникової олії…" — констатував НБУ у своєму інфляційному звіті. Хоча у це зростання індексу споживчих цін зробило свій внесок і подорожчання газу для побутових споживачів — з 2,8 грн за 1 куб. м у червні минулого року до майже 8 грн у червні поточного.

Тому нинішнє подорожчання газу обовʼязково позначиться на цінниках в магазинах, але величина цього впливу на конкретні групи товарів залежить від того, наскільки та чи інша галузь промисловості залежить від споживання газу.

Виходячи з даних Держслужби статистики, в Україні основними промисловими споживачами газу є великі промислові гіганти. Однак серед них становлять інтерес дві галузі — виробництво неметалевих мінеральних продуктів і хімія. Перша — це виробництво скла, цегли, бетону, керамічних виробів і безлічі інших виробів, включаючи керамічну сантехніку тощо. І обсяги споживання газу в цій галузі досить серйозні — близько 0,5 млрд куб. м.

Друга галузь — це хімія, яка в 2019 р. спожила 2,4 млрд куб. м газу. А з усієї хімії найбільшу вагу має виробництво добрив, для яких газ є сировиною.

"Восени і взимку постане питання про вартість мінеральних добрив, і хоча це вже буде мати наслідки наступного року, але вони будуть суттєвими, тому що ціна на газ — захмарна" , — зазначив економічний експерт Борис Кушнірук.

А зрослі ціни на добрива аграрії закладуть в ціни на сільськогосподарські продукти.

Крім того, підвищення цін на газ відібʼється і на інших галузях сільського господарства. Наприклад, в Україні для обігріву теплиць часто використовується саме газ. Також цей вид палива застосовується для сушіння зерна та олійних. І хоча загалом по аграрному комплексу України споживання газу невелике — близько 120 млн куб. м за рік, але навіть кілька відсотків зростання цін на сировинні товари, на кшталт зерна або соняшнику, приведуть у кінцевому підсумку нехай і до невеликого, але здорожчання того ж хліба або соняшникової олії.

За даними Держслужби статистики, з промисловості "найближчі" до споживача харчова і тютюнова, і вони "зʼїдають" за рік близько 200 млн куб. м газу. А це означає ще один етап підвищення цін, який буде накладено на сировину для харчопрому, що подорожчала.

Ще одна галузь, яка споживає багато газу, — торгівля та послуги. На цей сектор припадає близько 1 млрд куб. м на рік, і він стане ще однією сферою, де ціни можуть зрости.

Послуги транспортування подорожчають?

Подорожчання газу створює ще одну проблему — зростання вартості його транспортування до споживача, у тому числі населення.

Як відомо, сьогодні побутові споживачі оплачують дві платіжки: перша — власне за сам газ як товар, друга — за послуги з його транспортування до квартири. Друга платіжка — це послуги облгазу. Тариф на них встановлює Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) на підставі розрахунків, які їй надають самі облгази. Однак наприкінці минулого року НКРЕКП під тиском уряду в примусовому порядку зробила цей тариф на транспортування дуже низьким — близько 1,79 грн за 1 куб. м (без ПДВ), щоб не допустити народного обурення підвищенням вартості послуг.

Хоча облгази хотіли тарифи в два-три рази вищі за встановлені… Один з аргументів цих компаній полягав у тому, що газ для виробничо-технологічних витрат (так званий ВТВ-газ, який займає досить істотну частку витрат облгазу) вони змушені купувати на ринку. А на ринку, як ми бачимо, ціни істотно зросли. Таким чином, облгази змушені купувати для своїх потреб все більш дорогий газ, тоді як ціна ВТВ-газу, закладена в тариф, залишається низькою. Тому в облгазів буде два шляхи — або нарощувати борги перед Оператором ГТС за спожитий газ, або ж домагатися підвищення тарифу на свої послуги.

Таким чином, українці відчують подорожчання газу для промисловості через зростання цін на продукти харчування, сантехніку, будматеріали та інші товари і послуги. Причому ці цінові сюрпризи будуть дещо відкладені в часі — деякі з них проявляться навіть наступного року.

Автор: Олександр Суков