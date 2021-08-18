Все для туристів: в Одесі навчальний рік хочуть почати пізніше

В Одеській області хочуть перенести початок навчального року з першого вересня на 20-е, повідомляє Vgorode.

Таку ініціативу проявив губернатор регіону Сергій Гриневецький. Він вважає, що відстрочка початку навчання допоможе максимально використовувати туристичний потенціал області під час "оксамитового сезону".

Річ у тому, що за останні десятиліття кліматичні умови змінилися і тепер туристи починають приїжджати в Одесу не в травні, а в червні. Багато з них планують свій відпочинок на вересень-жовтень.

Якщо початок навчального року відкласти, Одеська область зможе додатково отримати близько 300 мільйонів гривень.

Відзначимо, що така практика є досить поширеною за кордоном. Наприклад, в Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.