Аналітики спрогнозували курс долара на три роки

Згідно з базовим сценарієм, економіка України за підсумками цього року виросте на 4,3%, а номінальний ВВП досягне $183 млрд. Такий прогноз зробили в інвесткомпанії Capital Times, повідомляє UBR.

На думку аналітиків, основними драйверами зростання економіки виступають:

сприятлива цінова кон'юнктура на світовому товарному ринку, що призвело до збільшення обсягу експорту агропродукції і металургії в грошовому еквіваленті, а також прискорило інфляцію - позитивно для номінального ВВП;

відновлення споживчого попиту при стабільній ситуації на кредитно-грошовому ринку всередині країни;

ефективні дії НБУ і Мінфіну щодо рефінансування боргів 2021-2022 рр.;

утримання курсу долар/гривня в вузькому ціновому коридорі 26,5-27,5 грн/$.

Надалі експерти прогнозують таку динаміку реального ВВП:

зростання на 3,6% у 2022-му;

на 1,6% в 2023-му;

на 2,6% в 2024 році.

Уповільнення в 2023 році пов'язане з цілою низкою чинників: від початку політичного циклу в країні до диспропорцій на глобальному ринку, додають інвестаналітики.

Вони прогнозують середньорічний курс долара в нинішньому році на рівні 27,6 грн, у 2022-му - 27,9 грн, в 2023-му девальвацію до 29,1 грн і в 2024-му - до 29,6 грн в середньому за роком.

У той же час облікова ставка Нацбанку тривалий час буде перебувати в діапазоні 8-9%, вважають в Capital Times. Такий рівень забезпечить прийнятні прибутковості по ОВДП як для Мінфіну, так і нерезидентів, за умови зниження інфляції до 5-7% в наступні роки.

Базовий сценарій передбачає відновлення співпраці України з МВФ при збереженні поточного темпу реформування законодавства.

Дефіцит бюджету при цьому буде балансувати на рівні 2-4% ВВП, що дозволить нашій країні продовжити нарощувати резерви (до $34 млрд в 2022 році) з наступним поверненням до $32 млрд через великі виплати за зовнішніми боргами в період 2023-2024 рр., резюмують експерти.