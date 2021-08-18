Олена Зеленська з'явилася на офіційній зустрічі в блакитному костюмі

Перша леді України Олена Зеленська провела офіційну зустріч з представниками культури, на якій анонсувала запуск аудіогідів в українських культурних осередках. Для робочого дня вона обрала елегантний костюм ніжно-блакитного кольору, повідомляє 24 Канал.

17 серпня Міністерство культури та інформаційної політики підписало меморандум з Державним агентством розвитку туризму та медіасервісом Megogo. Завдяки такій співпраці тридцять установ матимуть змогу розповісти про українську історію та культуру англійською та українською мовами.

Образ Олени Зеленської

Перша леді постала перед публікою в елегантному костюмі ніжно-блакитного кольору, що складався зі штанів, жилетки та подовженого піджака, який застібався на один ґудзик. Такий look поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся Олена Зеленська вклала у легкі локони та забрала набік. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках, яким підкреслила натуральну вроду. Серед аксесуарів довершила аутфіт хустинкою, яка була в маленькій кишені піджака, та лаконічними сережками.

Олена Зеленська у блакитному костюмі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська на робочій зустрічі / Фото з інстаграму першої леді

Олена Зеленська запускає аудіогіди в Україні / Фото з інстаграму першої леді

Текст публікації Олени Зеленської:

Розповідати про запуск україномовного аудіогіда у світі – це гарна ознака того, що українську почують ще більше людей. Кожна така подія стає черговим кроком у розбудові іміджу країни.

До 30-річчя української незалежності я з радістю анонсую початок роботи над запуском тридцяти двомовних аудіогідів, які цього разу запрацюють у культурних осередках України – музеях, фортецях та заповідниках. Для кожного з нас відвідання музеїв стане ще зручнішим, сучаснішим та інтерактивнішим.

Полтавський краєзнавчий музей, Ужгородський замок і навіть печера Атлантида – захоплива історія всіх цих місць нарешті стане доступною. Це лише декілька прикладів пам'яток, які будуть ще ближчими, зрозумілішими та доступнішими як для українців, так і для іноземців.