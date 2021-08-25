Нараховано податки на нерухомість: на сплату залишився тиждень

Українці до кінця серпня 2021-го повинні заплатити податок на нерухомість (квартири і будинки), інакше податківці нарахують великі штрафи. Платити повинні власники житла, площа якого перевищує встановлену норму, повідомляє Обозреватель.

Кому і скільки доведеться заплатити і на що підуть гроші?

Скільки потрібно платити?

Податок нараховується тільки на "зайву" площу. І в розумінні Податкового кодексу "зайва" площа для квартири – та, яка перевищує 60 квадратів, а для будинку – від 120 квадратів. Якщо є і будинок, і квартира, то "норма" збільшується до 180 квадратних метрів.

Розмір податку – 1,5% мінімалки за минулий рік. Наразі це 70,8 грн за кожен квадрат. Припустимо, що площа вашої квартири – 90 квадратів. У такому випадку потрібно заплатити за "зайві" 30 квадратів – 2,1 тис. грн.

Важливо! Якщо квартира поділена на частини і власниками вважається кілька осіб, то "норму" будуть застосовувати для кожного окремо. Наприклад, якщо житло площею в 100 квадратів в рівних частках належить дружині та чоловікові, платити за нього не доведеться.

Як мені дізнатися, чи потрібно оплачувати податок?

За правилами за місцем реєстрації повинна до 1 липня прийти квитанція. У ній вказано і розмір податку, і реквізити для оплати. Але якщо така квитанція не прийшла, це ще не означає, що податок заплатити не доведеться.

Якщо ваша площа перевищує зазначену норму, але квитанцію ви так і не отримали, в податковій за місцем своєї реєстрації можна уточнити: чи потрібно платити за своє житло і як отримати квитанцію. Також варто враховувати, що податок за 2020-й сплачується в 2021-му. Тому. якщо ви тільки недавно стали власником житла, цілком ймовірно, що квитанція прийде у 2022-му.

Що буде, якщо не заплатити?

Законом встановлено штраф для тих, хто відмовиться сплатити податок вчасно (тобто протягом 60 днів з моменту отримання квитанції, або не пізніше 1 вересня).

Якщо затримати платіж на період до 30 днів – штраф в розмірі 10% боргу;

якщо затримати платіж більш ніж на 30 днів – штраф в розмірі 20% боргу.

Для тих, хто хоче заплатити, але у кого немає на це грошей, передбачили розстрочку. Можна звернутися письмово до податкової за місцем своєї реєстрації, обґрунтувати складне матеріальне становище і попросити розстрочити платіж без накладення штрафу.

До речі, для деяких українців таке розстрочення може виявитися єдиним шансом оплатити податок. Наприклад, якщо ви володієте будинком від 500 квадратів або квартирою від 300, навіть якщо це великий будинок в селі, додатково до податку доведеться заплатити 25 тис. грн.

Зібрані гроші поповнюють місцеві бюджети і дозволяють ремонтувати дороги, лікарні, школи, реалізувати міські проекти і т.д. Для невеликих населених пунктів це може бути основним джерелом доходу.