Петраков вперше прокоментував призначення в збірну України

Новий тренер збірної України Олександр Петраков зізнався, що для нього призначення в національну команду стало хвилюючим моментом. Останнім часом він має проблеми зі сном, повідомляє Обозреватель.

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В інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Української асоціації футболу (УАФ) наш співвітчизник заявив, що кожен з наступних матчів відбіркового турніру на ЧС-2022 буде для нього та збірної вирішальним. Переможець чемпіонату світу до 20 років вважає хорошими шанси України на завоювання путівки на Мундіаль.

"Добре оцінюю наші шанси. П'ять ігор – це не клубний футбол, що можна десь наздогнати. Тут кожна гра фінальна. Як чемпіонат світу: вийшов, виграв – пройшов далі, ні – поїхав. Тільки так. Хлопці мене знають, я – їх. я розмовляв з ними. Як сприймаю початок роботи в національній команді? Сплю погано – по дві-три години, прокидаюся. Важко щось говорити. Таке я ухвалив рішення... Але я вмію тримати удар" , – заявив Петраков.

Він також відзначив, що до вже викликаних на матчі збірної футболістів незабаром приєднаються два гравця: захисник Тарас Качараба ("Славія" Прага) і нападник Данило Сікан ("Шахтар").

Нагадаємо, що 1 вересня Україна проведе перший поєдинок під керівництвом нового наставника проти Казахстану, а вже 4 вересня наші співвітчизники зустрінуться з Францією. Після трьох турів у нашому активі 3 очки.