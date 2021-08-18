У Німеччині після повені знайшли сотні кілограмів старих боєприпасів

Близько 350 кілограмів боєприпасів часів Другої світової війни знайшли після нещодавньої повені на заході Німеччини, повідомляє Деловая столица.

"В основному були знайдені патрони, гранати та піротехнічні вироби" , — заявив співрозмовник видання.

Минулого місяця було 22 знахідки в долині Ар, що особливо сильно постраждала від повені.

Боєприпаси знищені.

Органи влади рекомендують громадянам бути обережними та негайно повідомляти поліції про такі знахідки.