Як змінилися ціни і зарплати за 30 років Незалежності

Україна відсвяткує цього року 30 років незалежності. За ці роки в країні змінювалася економіка, зростали зарплати та пенсії, а разом з ними – ціни на продукти, курс долара і споживчі потреби. 30 років тому українці в основному витрачали гроші на харчування, оплату комунальних послуг та одяг. Відпустку частіше цього проводили в рідній країні, а автомобілі, імпортна техніка і долари були тільки в дуже заможних громадян, повідомляє РБК-Україна.

Однак за 30 років у нашій країні багато що змінилося – бізнес став процвітати, крім імпортних товарів, з'явилися власні виробництва вин, продуктів, техніки. Автомобіль перестав бути предметом розкоші та став звичайним засобом пересування.

Власна валюта і курс долара

11 травня 1991 року Верховна Рада проголосувала за введення національної валюти. Саме ця дата є народженням гривні. Однак робота над створенням власної валюти тривала досить довго і в 1992 році у нас спочатку з'явилися купони багаторазового використання. Це допомогло пом'якшити удар інфляції.

Водночас перші гривні номіналом в "2", "5" і "10" були надруковані в Канаді, але потім розробка гривні знову стала на паузу. Купюри "50" і "100" гривень виготовили у Великобританії. Але весь цей час в побуті були купони-карбованці. Їх удосконалили, на них з'явився захист, номери та серії, а потім і герб України.

25 серпня 1996 року президент Леонід Кучма підписав указ про введення гривні з 2 вересня. Курс на той момент був просто приголомшливим: за 100 тисяч купоно-карбованців давали всього 1 гривню.

Максимальний номінал гривні в 1996 році був 100 гривень. Купюри у 200 або 500 гривень навіть друкувати не стали. За 100 гривень у 1996 році можна було виручити 60$. Спочатку гривня була міцною валютою і її офіційний курс до долара становив 1,8.

Фото: Володимирський ринок (Сергій Ристенко)

У 1998 році гривня пережила першу девальвацію і знецінилася майже втричі. Курс виріс і за один долар давали 5 гривень. Такий курс в Україні тримався досить довго - майже 10 років.

Але у 2008 році гривня знову впала – цього разу через глобальну фінансову кризу. Курс гривні впав з 5,1 до 8 гривень за долар. На цій позначці гривня протрималася до 2014 року і знову покотилася вниз.

Спочатку курс впав до 10 гривень за долар, потім до 15-16 гривень за один долар, а потім Нацбанк України відмовився від фіксованого курсу, який діяв з 1996 року і на початку 2015 року курс гривні впав до історичного мінімуму – 30 гривень за один долар.

Після цього курс національної валюти почав зміцнюватися. На початку 2016 року вартість одного долара завмерла на позначці 24 гривень. До серпня того ж року – на позначці 26 гривень. І відтоді вартість долара коливається в середньому від 25 до 28 гривень.

А як змінювалися зарплати в Україні?

У 1997 році мінімальна зарплата в Україні становила 15 гривень. У 2001 році вона піднялася до 118 гривень. У 2004 році – понад 200 гривень. У 2012 - вже більше тисячі гривень і до 2015 року ця цифра сильно не змінювалася і трималася на позначці 1218 гривень. У 2017 році мінімальна зарплата почала зростати та піднялася до 3200 гривень, у 2019 – до 4173 гривень. У 2020 році мінімалка піднялася до 5 тисяч гривень, а вже у 2021 році указом президента мінімальну зарплату почали підвищувати поетапно. Зараз вона становить 6000 гривень. З грудня очікується підвищення до 6500 гривень.

Фото: Ринок в Одесі (Йозеф Куделка)

Варто зазначити, що ці цифри істотно відрізнялися від встановленого законом прожиткового мінімуму. У 2000 році він становив усього 270 гривень. Ця цифра зростала щорічно по кілька разів, але позначку в тисячу гривень змогла подолати у 2012 році. У 2019 році мінімальний прожитковий мінімум склав 2027 гривень. З 1 липня 2021 року – 2294 гривень, у грудні заплановано ще одне підвищення – до 2393 гривень.

Скільки коштували продукти

У 1996 році в Україні можна було купити за 1 гривню кілограм моркви або літр молока. Кілограм вареної ковбаси коштував майже 5 гривень. А ціна батона-50 копійок. Пачка олії коштувала гривню, на 10 копійок більше – півлітра сметани. За кілограм м'яса потрібно було віддати 4 гривні, а за пляшку горілки – 2,20 гривні. Комунальні послуги за однокімнатну квартиру обходилися в суму 20-25 гривень. Літр соняшникової олії коштував 1,8 гривні, кілограм картоплі – близько 30 копійок. Кілограм гречки-60 копійок, цукру - 70 копійок.

Ціна звичайної чоловічої футболки - 10 гривень, за цю ж суму можна було заправити машину літрів на 17. Варто відзначити, що середня зарплата в Україні в 1996 році була близько 130 гривень (майже 73 долари)

У 2004 році середня зарплата в Україні склала 590 гривень. Кілограм свинини коштував 21 гривню, пляшка горілки – близько 9 гривень. Купейний квиток на поїзд - 70-90 гривень. Зимові черевики - 350-400 гривень. Літр бензину - 2,2 гривні.

Фото: Ринок в Ужгороді (Йозеф Куделка)

У 2010 році середня зарплата зросла до 2300 гривень. Літр бензину подорожчав до 8 гривень, кілограм м'яса до 45 гривень, пляшка горілки до 24 гривень. Одяг, квитки на транспорт і ціни на основні продукти – виросли практично у два рази.

Середня зарплата в Україні у 2021 році становить за даними за червень – 14313 гривень. Кілограм м'яса коштує від 130-150 гривень. Літр бензину - близько 30 гривень. Пляшка горілки - 93 гривні, батон - від 15 гривень. Кілограм гречки - 42 гривні. Варена ковбаса за один кілограм - від 110 гривень.

У ціні за останній рік сильно злетіли молочні продукти, яйця, соняшникова олія. Але найбільшим навантаженням на бюджет українців лягли інші витрати – оплата комунальних послуг, проїзд у транспорті, ліки.

Наприклад, рахунки за невелику двокімнатну квартиру, без пільг і субсидій, навіть у літній час перевищують 1500-1700 гривень. Взимку в більшості міст України доводиться віддавати на оплату комунальних послуг понад 3000 гривень.

І якщо в 1996 році на 20 гривень в супермаркеті можна було набрати два пакети продуктів і цього вистачало звичайній родині на тиждень, то зараз це неможливо зробити ні на 500 гривень, ні часто навіть на одну тисячу.

І це при тому, що в 1996 році середня зарплата українця становила 75-80 доларів, а зараз близько 550 доларів.

Автор: Анна Шиканова