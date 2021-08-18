Тренер "Шахтаря" дав оцінку виступу проти "Монако"

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі похвалив своїх підопічних за гру з "Монако" в першому матчі плей-оф відбору до Ліги чемпіонів. "Гірники" здобули виїзну перемогу з рахунком 1:0, повідомляє Обозреватель.

Спілкуючись із журналістами, італійський фахівець в першу чергу відзначив виступ своїх гравців у перші 25 хвилин поєдинку. Після цього, за його словами, в справу втрутилися втома та неоптимальні фізичні кондиції деяких виконавців.

"Всі провели дуже хороший матч, тому що інакше було б неможливо виграти тут у "Монако". Ми провели 25 хвилин дуже добре. Потім втратили кілька м'ячів, а разом з ними і трохи впевненості в собі. У футболістів "Монако" ж, навпаки, вона додалася. У другому таймі ми могли провести кілька небезпечних контратак, але були не в оптимальному фізичному стані, щоб це робити – була і втома, були і гравці, які нещодавно повернулися після травм" , – цитує слова Де Дзербі офіційний сайт "гірників".

Педріньйо. Джерело: ФК "Шахтар"

Він також відзначив, що, незважаючи на перемогу, шанси на вихід його команди в груповий етап Ліги чемпіонів ніяк не змінилися.