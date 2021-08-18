Тренер "Шахтаря" дав оцінку виступу проти "Монако"
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі похвалив своїх підопічних за гру з "Монако" в першому матчі плей-оф відбору до Ліги чемпіонів. "Гірники" здобули виїзну перемогу з рахунком 1:0, повідомляє Обозреватель.
Спілкуючись із журналістами, італійський фахівець в першу чергу відзначив виступ своїх гравців у перші 25 хвилин поєдинку. Після цього, за його словами, в справу втрутилися втома та неоптимальні фізичні кондиції деяких виконавців.
"Всі провели дуже хороший матч, тому що інакше було б неможливо виграти тут у "Монако". Ми провели 25 хвилин дуже добре. Потім втратили кілька м'ячів, а разом з ними і трохи впевненості в собі. У футболістів "Монако" ж, навпаки, вона додалася. У другому таймі ми могли провести кілька небезпечних контратак, але були не в оптимальному фізичному стані, щоб це робити – була і втома, були і гравці, які нещодавно повернулися після травм", – цитує слова Де Дзербі офіційний сайт "гірників".
Він також відзначив, що, незважаючи на перемогу, шанси на вихід його команди в груповий етап Ліги чемпіонів ніяк не змінилися.
"Нічого не змінилося. Як і перед матчем, тут немає фаворита. У нас дуже погано з математикою, тому ми не будемо про це думати. В Україні потрібно провести дуже хороший матч, щоб потрапити в групу Ліги чемпіонів. Звичайно, буде вкрай складно , тому що "Монако" приїде в Україну з тією ж метою. У той же час у "Шахтаря" є традиції в Європі, які ми має поважати і показати нашу гру", – додав італієць.