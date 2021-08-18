На позачерговому засіданні ВР можуть звільнити одного міністра

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на позачерговому засіданні Ради 23 серпня, крім питань Кримської платформи і герба, може бути підняте і кадрове питання.

Про це свідчить його публікація в Telegram-каналі.

"Треба буде звільнити одного міністра, який, так би мовити, продовжить кар'єру в місцевому самоврядуванні... нехай і столичному...", - пише нардеп.

Відзначимо, що, за даними ЗМІ , Железняк натякає, що на засіданні буде винесено питання про звільнення одного з міністрів, який може зайняти пост глави КМДА - зараз його займає Кличко.

Видання припускає, що на цю посаду буде призначений міністр розвитку громад і територій Олексій Михайлович Чернишов.