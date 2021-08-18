"Талібан" запропонував "Аль-Каїді" створити в Афганістані "колиска джихаду"

Захопивші Афганістан лідери "Талібану" запропонували терористам з " Аль-Каїди "влаштуватися на території країни та створити в ній "колиску джихаду", повідомляє УНИАН.

У звіті Управління генерального інспектора Пентагону йдеться, що всі досягнення 20-річної військової кампанії США та їхніх союзників в Афганістані, розпочатої у відповідь на теракти 11 вересня 2001 року, зійшли нанівець.

Тепер, коли "Талібан" повернувся до влади, у вичавленої з Афганістану "Аль-Каїди" знову з'явилося безпечне місце для організації масових вбивств.

"Талібан" продовжував підтримувати відносини з "Аль-Каїдою", запропонувавши терористичному угрупованню притулок в Афганістані" , - йдеться в документі.

Також у доповіді йдеться, що політичною нестабільністю і зростанням насильства після виходу сил Заходу з країни також скористалися в терористичному угрупованні ІДІЛ.

У Пентагоні коментувати дану інформацію відмовилися.