Красива постава за 9 хвилин: тренування від Аніти Луценко

Люди з правильною поставою завжди справляють хороше враження і випромінюють впевненість у собі. Однак сидяча робота і часта їзда на машині зовсім не сприяють рівній спині. Без регулярних фізичних вправ кожен ризикує незабаром отримати проблеми з хребтом і не тільки, повідомляє Clutch.

Перевірити чи є у вас проблеми з поставою можна дуже легко. Фахівці радять підійти до будь-якої прямої стіни, стати так, щоб п'яти, сідниці і голова торкалися поверхні та дивитися прямо перед собою. Якщо через кілька хвилин ви відчуєте дискомфорт, то вашій спині потрібна підвищена увага.

Аніта Луценко показала тренування для рук і плечей з розминкою, танцями і суперефективними вправами. Всього за 9 хвилин з пляшками та гантелями ви допоможете собі в майбутньому не страждати від болю в спині.

Особливу увагу слід звернути на положення голови під час користування комп'ютера та телефону, а також на позу під час сидіння на стільці. У сидячому положенні м'язи стегна завжди напружені, а сідниці, навпаки, ослаблені. Передні м'язи стегна адаптуються до такої пози і стають жорсткими, притягують таз до себе і не дають зайняти правильне положення.

Ознаки неправильної постави:

Витягнута голова;

Сутулість;

Нахил таза вперед.

Нагадуємо, що будь-які тренування мають протипоказання: вагітність, критичні дні або погане самопочуття, недавні пологи, захворювання опорно-рухового апарату, хвороби серцево-судинної, дихальної та статевої систем. Перед початком проконсультуйтеся зі своїм лікарем.