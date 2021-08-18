Спідниці, які ніколи не вийдуть з моди

Українська стилістка Катерина Полякова поділилася з модницями підбіркою спідниць, які можна носити цілий рік. Серед них – вбрання в білизняному, джинсовому і трикотажному стилі, повідомляє Обозреватель.

Відповідний пост Полякова опублікувала на сторінці в Instagram. Стилістка зазначила, що в холодну пору року спідниці можна носити зі светрами, кардиганами, толстовками, а в теплу – з топами, футболками, сорочками.

Спідниці в білизняному стилі

Білизняний стиль – це, перш за все, втілення жіночності та сексуальності. Топи і сукні, що повторюють крій одягу для сну, виглядають ніжно і витончено.

Спідниці в білизняному стилі. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Джинсові юбки

Вважається, що джинсові спідниці – тренд усіх сезонів. Денім ніколи не виходить з моди. Джинсову спідницю можна поєднувати в різних стилях.

Джинсові юбки. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Трикотажні спідниці

Трикотажний одяг користується величезною популярністю у дівчат усього світу. Спідниці з такої тканини, є поєднанням суворого стилю і спокуси одночасно. Вони гарно підходять для створення літніх образів.

Трикотажні спідниці. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Спідниця-олівець

Вузька, що облягає стегна спідниця зазвичай довжиною до коліна, трохи вище/нижче коліна або до середини гомілки, вважається базовим предметом у гардеробі, який ніколи не вийде з моди.

Спідниця-олівець. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Спідниці-міні

Короткі спідниці активно зміцнюють позиції в образах селебріті і інфлюєнсерів. Дівчина в мініспідниці не може залишитися непоміченою.

Спідниці-міні. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Спідниці у квіточку

Квіткові принти – це втілення жіночності, романтичності, наївності. Спідниці у квіточку додають кокетливості і витонченості в образ, а завдяки яскравому принту – завжди виділяють серед натовпу.