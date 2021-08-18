Від +6 до +26: яку погоду принесе перший місяць осені

До кінця літа залишилося менш ніж два тижні й за прогнозами синоптичних служб, до кінця серпня сильної спеки в Україні не буде, а ближче до вересня температура знизиться до +20 градусів. Якою буде погода в вересні 2021 року, повідомляє Вести.

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Згідно з прогнозом, в Києві вересень буде теплим. На початку місяця температура буде в межах близько +23 - +25 градусів, а з другої половини - знизиться до +20 і нижче. Ночі також будуть теплими - від +15 до +19 градусів.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, 13-14 вересня будуть останніми спекотними днями осені. З другої половини вересня може початися суттєве похолодання. Перший температурний мінімум Горбань прогнозує 17 вересня: нічна температура складе всього +6 +8 градусів, а денна +18 +20 градусів.

До 21 вересня денний температурний максимум складе +19 +22 градуси, вночі повітря не буде прогріватися вище +16 градусів. Найхолоднішим днем місяця для півдня країни стане 25 вересня. Вночі Горбань прогнозує +11, вдень +14 +17 градусів.