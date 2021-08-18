Віддалена робота: які фахівці потрібні

В Україні працівників поступово повертають на роботу до офісів, однак, деякі сфери зайнятості продовжують шукати фахівців на віддалену роботу, повідомляє УНІАН.

Про це свідчать дані сайтів з пошуку роботи.

Топ-5 сфер, в яких найчастіше шукають віддалених працівників, виглядає так:

IT, комп'ютери, інтернет - 35% вакансій;

ЗМІ, видавництво, поліграфія - 30%;

Дизайн, творчість - 27%;

Культура, музика, шоу-бізнес - 27%;

Логістика, склад, зовнішня економічна діяльність - 24%.

Відзначається, що, попри пандемію, працівники повертаються в офіси. Зараз віддалену роботу, за різними даними, пропонують від 3% до 6% українських роботодавців. Водночас за даними Work.ua і Jooble, у квітні 2020 року віддалену роботу пропонували вдвічі частіше – у 7-8% від загальної кількості вакансій.

За даними OLX.Робота, з початку літа 2021 року було зафіксовано загальне зростання кількості пропозицій для роботи з фізичною присутністю на робочому місці — зокрема, на 25% у червні. Це пов'язують зі сплеском сезонних вакансій.