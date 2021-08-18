Суд виніс вирок лідеру групи, який планував напад на керівника ОТГ

За матеріалами СБУ до 7 років позбавлення волі засуджено організатора злочинного угруповання. Зловмисники планували збройні напади на керівника об’єднаної територіальної громади (ОТГ) та двох підприємців у Сумській області. Потерпілим загрожували катуванням і тортурами, повідомляє СБУ.

Під час спецоперації у грудні 2020 року співробітники СБУ запобігли вчиненню злочинів і затримали їх організатора.

Встановлено, що до складу банди входило декілька місцевих жителів з кримінальним минулим. Зловмисники спеціалізувалися на вчиненні тяжких злочинів.

Задокументовано факт підготовки ними розбійного нападу на керівника ОТГ, власника агрофірми та ще одного підприємця. Зловмисники планували "вибити" з потерпілих гроші та майно.

Суд визнав організатора угруповання винним у вчиненні злочину. Вирок набув законної сили.