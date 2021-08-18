Лобода показала струнку фігуру

Запальна співачка Світлана Лобода опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в сексуальному комбінезоні, повідомляє УНІАН.

Так, зірка одягла чорний міні-комбінезон, який оголював її плечі, зону декольте і стрункі ноги. На ніжки вона одягла лакові туфлі на підборах, а волосся вважала за краще розпустити, зробивши хвилясті локони.

"Зустріч з глядачем для мене завжди більш хвилююча, ніж побачення. Я можу добу безперервно обговорювати костюми і образи для своїх виступів. Тут важлива кожна деталь, адже саме сценічний образ артиста створює перше відчуття свята" , - написала співачка.

"Неймовірно красива", "Вау", "Вогонь", "Шикарна дівчина", "Розкішна" , - написали фани в коментарях під знімком.

Лобода засвітила груди / instagram.com/lobodaofficial