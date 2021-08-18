Грошей на всіх не вистачає: 60% залишаться без пенсій

У зв'язку з відсутністю справжньої пенсійної реформи через 30 років 60% літніх українців не матимуть державних пенсій, повідомляє УНІАН.

Такий прогноз дано в звіт "Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість" Міжнародної організації праці.

"Зараз тільки 36 відсотків населення працездатного віку від 15 до 64 років в Україні платять внески в державну пенсійну систему. Коли охоплення населення знаходиться на такому низькому рівні, застосування суворого принципу сплати внесків з точки зору придатності означає, що зрештою понад 60 відсотків людей похилого віку не отримуватимуть пенсію, пов'язану зі сплатою внесків" , - йдеться в звіті.

Зазначається, що основними причинами низького рівня охоплення є: відносно низька участь населення в робочій силі та високе безробіття (зокрема для молоді та жінок), відсутність реєстрації через неформальність і заниження заробітної плати.