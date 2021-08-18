У департаменті освіти і науки КМДА проводять обшук

Правоохоронці проводять обшуки в департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації, про це заявила директор департаменту Олена Фіданян, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У департаменті обшук", - написала вона в соцмережі Facebook.

Інформація про те, ким саме і в рамках якого виробництва проходять обшуки, поки не розголошується.

Як повідомлялося, у вівторок, 17 серпня, правоохоронці провели обшук в управлінні освіти Святошинської районної державної адміністрації Києва, за підсумками якого начальнику управління було повідомлено про підозру у розтраті коштів міського бюджету, виділених на реконструкцію навчальних закладів.