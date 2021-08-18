Знаки Зодіаку, яким не пощастить у другій половині серпня

Гороскоп на серпень 2021 від відомого астролога Павла Глоби розповість про три знаки Зодіаку, яким середина місяця принесе проблеми, повідомляє Слова і Фрази.

Овен. Незабаром вам доведеться розриватися між відносинами, в яких не все гладко, і роботою, де теж від вас вимагають 100% віддачі. Не виключено, що про відпочинок доведеться забути. Але тільки так вам вдасться уникнути неприємностей.

Телець. Вам слід почекати із серйозними рішеннями, а звичку діяти імпульсивно так і зовсім залишити в минулому. Глоба вважає, що труднощі зможуть подолати ті представники знаку, хто зуміє і емоції свої взяти під контроль.

Левів астролог закликає використовувати свої сили правильно. Є ризик загрузнути в поточному проекті, який не приносить вам ні прибутку, ні задоволення, і через це вчасно не почати нову і перспективну справа.