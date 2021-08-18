Нардепам можуть заборонити обговорювати з РФ ситуацію на Донбасі
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт "Про засади державної політики перехідного періоду". Цей документ, серед іншого, передбачає заборону для народних депутатів обговорювати з Росією ситуацію на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму без погодження з президентом, повідомляє Букви.
Йдеться про документ №5844, ініційований Кабінетом Міністрів України.
Законопроєкт
"визначає засади державної політики перехідного періоду та спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграцію таких територій та їх мешканців, а також сприяння подоланню наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та неповторення окупації".
Стаття 5 документа передбачає заборону для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їх посадових осіб контактувати з російською стороною з приводу
"подолання наслідків збройної агресії" без дозволу президента України (наразі Володимира Зеленського).
Йдеться про контактування з держорганами та посадовцями РФ, а також окупаційними
"адміністраціями" на тимчасово захоплених територіях України.
"Не допускається встановлення зв’язків та взаємодія народних депутатів України, депутатів місцевих рад, органів місцевого самоврядування України, їх посадових осіб з Російською Федерацією, її державними органами та органами місцевого самоврядування, окупаційними силами та окупаційними адміністраціями РФ, їхніми посадовими особами з питань, пов’язаних із подоланням наслідків збройної агресії РФ проти України, без уповноваження на це від президента України", – йдеться в тексті законопроєкту.
Взаємодію органів державної влади України та їхніх посадових осіб з окупаційними силами РФ пропонується дозволити
"виключно з метою забезпечення національних інтересів України для захисту прав і свобод людини і громадянина, виконання міжнародних договорів", для
"сприяння відновленню територіальної цілісності" нашої країни.