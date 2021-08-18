Китай допоможе "Талібану" після формування "толерантного" уряду

Китай обіцяє допомогти Афганістану після того, як "Талібан" стабілізує ситуацію в країні. Про це заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, повідомляє Лента.Ру.

За словами дипломата, нові відносини з Афганістаном будуть встановлені після формування "толерантного і відкритого уряду, який достатньою мірою представляє інтереси своєї країни". Він підкреслив, що уряд Китаю продовжить сприяти зусиллям з відновлення миру в державі.

Ліцзяні зазначив, що КНР допоможе стимулювати соціально-економічний розвиток Афганістану.

Раніше аналітики заявили, що Китай буде підтримувати "Талібан" через рідкоземельні метали Афганістану. Вартість афганських запасів рідкоземельних металів у 2020 році склала від одного до трьох трильйонів доларів. Через кілька годин після того, як таліби захопили Кабул, прессекретар міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунінг заявила, що Пекін готовий до "дружньої співпраці з Афганістаном".