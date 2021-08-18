Стало відомо, що викликає постковідний синдром

Вчені з'ясували, що згортання крові може бути основною причиною тривалого постковідного синдрому. Нові дані показали, що страждаючі ним пацієнти мають більш високі показники, повідомляє Обозреватель.

Це може пояснити їх наслідки, такі як зниження фізичної форми і стомлюваність. Дослідження провели вчені з Університету медицини і охорони здоров'я RCSI.

Вони виявили, що маркери згортання крові були значно підвищені в крові пацієнтів з тривалим синдромом COVID-19 в порівнянні зі здоровими людьми з контрольної групи. Ці маркери згортання також були вище у пацієнтів, яким потрібна була госпіталізація. Однак навіть ті, хто зміг впоратися зі своїм захворюванням вдома, мали постійно високі маркери згортання.

Дослідники помітили, що підвищене згортання крові безпосередньо пов'язане з іншими симптомами тривалого синдрому COVID-19, такими як зниження фізичної форми і стомлюваність. Незважаючи на те, що всі маркери запалення повернулися до нормальних рівнів, цей підвищений показник в крові все ще присутній у пацієнтів з тривалим постковідним синдромом.