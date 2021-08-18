Україна поки не закриватиме кордони через "Дельту"

Україна поки не буде закривати кордони через поширення небезпечного штаму коронавірусу "Дельта".﻿ Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє УНИАН.

При цьому він нагадав, що Україна посилила правила в'їзду саме через цей штам. І якщо буде потрібно, влада введе жорсткі заходи, тому все залежить від ситуації з його поширенням.