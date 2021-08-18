Спалах COVID-19 у таборі під Одесою: виявлено штам "Дельта"

В Одеській області в дитячому таборі "Молода гвардія", де було зафіксовано спалах коронавірусу, у 30 дітей і 3 вихователів підтвердився Дельта-штам коронавірусу. Про це заявив Сергій Кравченко, голова Національної Медичної палати України, повідомляє ТСН.

За його словами, губернатор Одеської області вже готовий замовляти автобуси, щоб дітей розвести по домівках. Проблема в тому, що одеський регіон може не впоратися зі спалахом хвороби, так як для COVID-19 готово всього 150 дитячих ліжок на всю область.

Сьогодні це питання буде вирішувати керівництво області.