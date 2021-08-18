Спалах COVID-19 у таборі під Одесою: виявлено штам "Дельта"
В Одеській області в дитячому таборі "Молода гвардія", де було зафіксовано спалах коронавірусу, у 30 дітей і 3 вихователів підтвердився Дельта-штам коронавірусу. Про це заявив Сергій Кравченко, голова Національної Медичної палати України, повідомляє ТСН.
За його словами, губернатор Одеської області вже готовий замовляти автобуси, щоб дітей розвести по домівках. Проблема в тому, що одеський регіон може не впоратися зі спалахом хвороби, так як для COVID-19 готово всього 150 дитячих ліжок на всю область.
Сьогодні це питання буде вирішувати керівництво області.
"Госпіталізовано вже п'ять дітей. У більш ніж 30 осіб підтверджений штам "Дельта", контактних осіб - понад 500, а загальна кількість дітей в таборі понад тисячу", - додав Кравченко.