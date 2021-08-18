Kernel знизить ціни на соняшникову олію: яких брендів торкнеться

Компанія Kernel до кінця поточного місяця знизить на 10% вартість так званих соціальних сортів соняшникової олії відповідно до рекомендацій Міністерства економіки, повідомляє UBR.

Ціни знизять на ходові ТМ "Розумний вибір", "Сімка" і "extra!", які виробляються для торгових мереж.

У прес-службі виробника відзначили, що соняшникова олія присутня на ринку в широкому асортименті і в таких обсягах, які задовольняють потреби населення. Більш того, ніякого дефіциту не спостерігається.

У 2021 році собівартість виробництва соняшникової олії значно зросла через стрімке зростання цін на сировину і низьку якість врожаю - вплинули погодні умови. Однак всупереч складний сезон Kernel вирішила знизити ціну на частину своєї продукції за свій рахунок.

Крім зазначених торгових марок масла компанія також випускає продукцію під власними брендами - такими, як "Чумак", "Щедрий дар", "Стожар", Blanc, Kernel і Premi. Зниження не торкнеться їх вартості.

Відзначимо, що Kernel є найбільшим виробником і експортером соняшникової олії в Україні, а також одним з провідних постачальників агропромислової продукції на міжнародному ринку.