У Києві встановлюють сцену на братському похованні

У Києві в Маріїнському парку почали проводити роботи з монтажу сцени до святкування Дня Незалежності України на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років, яке знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у заяві заступника голови КМДА, голови фракції "Європейська Солідарність" у Київській міській раді Володимира Прокопіва в Facebook.