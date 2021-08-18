Першу леді супроводжує джип з таємними проблисковими маячками

Днями фотокореспондентам вдалося сфотографувати переміщення дружини президента України Володимира Зеленського - Олени на оновленому кортежі. Зустріли ми цю автоколону біля центрального парку в Ірпені, що під Києвом, повідомляє Страна.ua.

Перша леді пересіла на старішу модель представницького Mercedes. Але все одно, це теж куленепробивна версія і не менш комфортна, ніж її попереднє авто. Супроводжує позашляховик Toyota Land Cruiser з бодигардами. А на трасі у напрямку до столиці до них приєднується поліцейська іномарка.

Ми помітили цікаву деталь. Під лобовим склом джипа охорони лампочки, які дуже схожі на проблискові маячки або "мигалки", як їх називають в народі.

Фото: вилучаючи Каумбаев, "Країна"

Такі потаємні світлодіодні стробоскопи можуть подавати яскравий світловий сигнал різних кольорів. Зазвичай прилад використовують для того, щоб розчищати дорогу для головного авто в кортежі.

Ці спецсигнали продаються у відкритому доступі. Замовити в інтернеті їх можна за ціною від 1000 до 15000 гривень за пару.