Німеччина і Австрія постраждали через стихійне лихо

Проливні дощі обрушилися на Німеччину і Австрію 16 і 17 серпня, викликавши сильні повені і зсуви, стихія також привела до руйнівного торнадо, пишуть іноземні ЗМІ.

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У Німеччині одна людина загинула, також відомо про зниклого безвісти після того, як раптова повінь забрала людей з моста в Хелленталкламмі - це популярне місце для туристів, також відоме як Долина пекла в Баварії.

Надзвичайний стан було оголошено на півночі країни після того, як торнадо пошкодило понад 50 будинків в селі Гроссхайде, Нижня Саксонія.

Щонайменше 4 людини були поранені 17 серпня в сусідній Австрії, і близько 100 осіб було врятовано із власних автомобілів після проливних дощів, що викликали сильні повені і зсуви.

Дороги та залізничні колії були затоплені бурхливою водою, а 17 серпня в Зальцбурзі був зметений невеликий поїзд.

Sintflugartige Regenfälle haben am gestrigen Montagabend vor allem in #Salzburg für Schrecken und teils große Schäden gesorgt. Hier #Fotos und #Video von den Wassermassen in Salzburg. https://t.co/4FuvglNv88 - Karin Wunsam (@KWunsam) August 17, 2021

Автобус з двома людьми і автомобілем також був знесений в струмок грязьовою лавиною в районі Дінтен, Пінцгау. В результаті інциденту три людини постраждали.